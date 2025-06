MC Guimê compartilha resultado de procedimento estético: 'Pai ficou bonito'

O cantor MC Guimê, 32, compartilhou nas redes sociais o resultado de uma harmonização facial. Segundo ele, foi a primeira vez que ele fez o procedimento.

O que aconteceu

MC Guimê disse que curtiu o resultado. "Fiz minha harmonização facial pela primeira vez. Já adianto: tá inchado ainda, é norma. Mas eu já to curtindo muito resultado! Queria devolver aquela estrutura, dar um contorno mais marcado", escreveu.

Para ele, resultado é natural. "Agora é só esperar desinchar, que vai ficar mais daora ainda. Achei que ficou bem natural e em modéstia parte o pai ficou mais bonito hein", complementou.

Seguidores elogiaram a transformação. "Essa mandíbula ficou top", escreveu uma. "Bem natural, não perdeu a essência", comentou outra. "A sua é uma das primeiras que vi que ficou boa!", disse uma terceira.

MC Guimê está à espera do primeiro filho. No início do mês passado o cantor anunciou que a noiva, Fernanda Stroschein, está grávida.