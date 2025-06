Massive Attack no LIDO Fest: Manifesto Sonoro Contra o Capitalismo Global

Em visita a Londres para representar a TOCA UOL na primeira edição inglesa do SXSW, uma conferência que debate o futuro da música, inteligência artificial e tendências do mercado fonográfico, aproveitei para assistir ao máximo de shows possíveis — desde o início da turnê da sensacional Beyoncé na quinta-feira até bandas novas em pubs locais. Sempre impactantes, divertidos e importantes. Porém, a convite de produtores ligados ao In Place Of War, A Greener Future (AGF), Grid Faeries, fui ao LIDO Festival e tive, aí sim, a sensação de estar no evento mais urgente, contemporâneo e importante da viagem como um todo.

O LIDO Festival, realizado no Victoria Park, é um exemplo de como festivais de música podem ser sustentáveis e politicamente engajados. O festival operou com 100% de energia renovável proveniente de baterias no primeiro dia, eliminando o uso de geradores a diesel e reduzindo significativamente a pegada de carbono. Além disso, não há ativações de marcas (além de alimentos e bebidas para consumo imediato), e o uso de celulares para filmar ou criar conteúdo para redes sociais é praticamente inexistente — uma raridade nos dias de hoje.

O aspecto político foi igualmente marcante. Em um momento em que a Inglaterra enfrenta desafios sociais e políticos, o festival destacou performances que abordaram essas questões de forma direta. A banda palestino-inglesa 47Soul trouxe à tona a realidade do conflito no Oriente Médio, com ênfase no suporte do governo inglês ao massacre em Gaza, enquanto Yasiin Bey & The Alchemist, como FORENSICS, e os franceses do Air (que recentemente passaram pelo Brasil) entregaram shows impactantes e mostraram apoio à bandeira empunhada pelo headliner.

Air, no C6 Fest, em São Paulo Imagem: Divulgação

O destaque da noite ficou por conta do Massive Attack. Com um setlist que incluiu clássicos como "Teardrop", "Angel" e "Unfinished Sympathy", a banda incorporou visuais provocativos que criticavam a desinformação e destacavam questões sociais e políticas. Durante "Safe From Harm", foram exibidas estatísticas sobre vítimas civis palestinas e investimentos britânicos em armamentos, reforçando o posicionamento político do grupo. O foco é direto, reto, urgente: fim da ocupação e do massacre no território palestino ocupado -- Free Palestine!



O show do Massive Attack no LIDO Festival contou com participações especiais que ampliaram ainda mais sua potência emocional e política. Elizabeth Fraser, ex-vocalista do Cocteau Twins, emprestou sua voz etérea a faixas como "Black Milk", "Song to the Siren" (cover de Tim Buckley) e "Teardrop", proporcionando momentos de profunda introspecção. Horace Andy, colaborador de longa data da banda, brilhou em "Girl I Love You" e "Angel", trazendo sua distinta sonoridade reggae para o palco. Deborah Miller emocionou o público com suas interpretações poderosas de "Safe From Harm" e "Unfinished Sympathy", reforçando as mensagens sociais das músicas. Além disso, Yasiin Bey (também conhecido como Mos Def) se juntou à banda para uma performance impactante de "I Against I", apresentada ao vivo pela primeira vez desde 2018, adicionando uma camada extra de urgência política ao espetáculo.

O LIDO Festival demonstrou que é possível unir música, consciência política e sustentabilidade em um único evento, proporcionando arte e engajamento para um público de dezenas de milhares de pessoas.

Próximas Datas do LIDO Festival 2025

O LIDO Festival continua com mais três dias de programação no próximo fim de semana, todos no Victoria Park, Londres:

Sexta-feira, 13 de junho -- Outbreak Fest

Com Turnstile , Alex G , Danny Brown , Drug Church , Fleshwater , Glassjaw , Have a Nice Life , entre outros.

Sábado, 14 de junho -- Charli XCX

Apresentações de Charli XCX , 070 Shake , A.G. Cook , Bladee , Gesaffelstein , Jodie Harsh , Kelly Lee Owens , Magdalena Bay , The Dare , The Japanese House , Yseult , entre outros.

Domingo, 15 de junho -- London Grammar

Shows de London Grammar, Celeste, Róisín Murphy, Pip Millett, The Blessed Madonna, Wasia Project, Maverick Sabre, Neil Frances apresenta Club NF, Dan Whitlam, Holly Walker, Clementine Douglas, entre outros.

Ingressos e mais informações estão disponíveis no site oficial: lidofestival.co.uk