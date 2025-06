Marcello Antony revela que criou inimizades que o afastaram de novelas da Globo

Ex-ator da Globo, Marcello Antony desabafou na sexta-feira, 6, sobre a dificuldade que teria em retornar à emissora. Atualmente, Marcello vive em Portugal e atua como corretor imobiliário. Ele está afastado da televisão desde 2017.

Em entrevista à revista Veja, o ator revelou ter criado "inimizades" na empresa que criaram obstáculos para que recebesse convites para novos trabalhos.

O Estadão entrou em contato com a Globo para um pronunciamento sobre as falas de Marcello, mas não obteve retorno até o fechamento deste texto, deixando o espaço aberto para manifestação.

O artista afirmou que, nos últimos anos em que trabalhou na emissora, estava "cansado de fofoca e não queria ficar no centro das atenções".

Segundo Marcello, ele chegou a receber um convite para interpretar Doda em A Favorita, novela de João Emanuel Carneiro, papel que ficou com Murilo Benício. Na mesma época, porém, foi convidado para fazer um remake de Ciranda de Pedra, e optou por ele.

"Fui numa reunião com o Mário Lúcio Vaz [ex-diretor da emissora] e pedi para fazer a novela das seis. E ele: 'Marcello, estou há não sei quantos anos na Globo. Você é o primeiro que me pede para fazer novela das seis e não das oito'", narrou.

O diretor permitiu que Marcello atuasse em Ciranda de Pedra, mas o ator afirmou que, com a decisão, criou "inimizades". "João Emanuel e Ricardo Waddington, a partir daquele momento, me vetaram de tudo. Os egos lá dentro enterraram qualquer possibilidade de convites futuros com eles. Mas faz parte do jogo. Trabalhar com TV é administrar egos", disse.

Após se mudar para Portugal, o ator chegou a trabalhar em dois projetos portugueses, mas anunciou que seguiria no ramo de imóveis em um vídeo no Instagram no ano passado. "É com grande entusiasmo que eu anuncio a minha nova jornada como consultor de imóveis de luxo. Eu quero proporcionar a você a experiência excepcional que merece na busca do seu imóvel perfeito", disse à época.

Em uma publicação mais antiga, feita pelo perfil oficial da agência que o contratou, Marcello é descrito como um profissional que "traz a mesma paixão e excelência que marcaram sua jornada através do cinema, teatro e televisão para a indústria imobiliária".