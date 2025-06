Marcello Antony diz que ninguém queria adotar o filho por ter gene do HIV

Marcello Antony, 60, contou sobre a adoção do filho com HIV e a conexão entre eles.

O que aconteceu

Ator relembrou quando falou que filho tinha HIV. "Estava em uma entrevista e acabei comentando. Isso repercutiu mal, de forma errada mesmo, como se estivesse expondo o Francisco. Nunca quis abrir o assunto antes, apesar da história já ter mais de duas décadas. Achei, porém, que tanto tempo depois havia chegado o momento", declarou a Valmir Moratelli em entrevista à Veja.

Artista enfatizou seu desejo de quebrar o tabu. "Meu filho fez 22 anos, está grande e maduro, e a ideia é justamente quebrar um tabu e incentivar mais gente a adotar, sem se importar com a condição da criança. A maioria busca o bebê perfeito, coisa que não existe", completou.

De acordo com ele, teve uma conexão forte com o filho. "Não tínhamos ideia do que nos aguardava. Jamais falei da força espiritual de nosso encontro, como se fosse algo de vidas passadas. Do lado mais psicanalítico, me projetei nele, uma criança desamparada precisando de acolhimento, sentimento que trato na terapia", pontuou.

Casado com Mônica Torres na época, comentou sobre a "incompatibilidade para gerar bebês". "Cinco gestações não foram adiante, uma delas com três meses. Perdia, engravidava, perdia de novo, e a gente tentava. Fizemos de tudo para ter um bebê, recorremos a várias técnicas, mas não foi possível. Decidimos então partir para a adoção."

Marcello Antony destacou que ninguém queria adotar o filho. "Como era uma criança com o gene do HIV, ninguém a queria. O desembargador agilizou a papelada e, em um mês, já era meu filho legítimo. Rápido demais, dadas as circunstâncias. Um processo desses costuma levar anos", lembrou.