Lívia Andrade após susto em voo: 'Refleti sobre toda a vida'

Lívia Andrade, 41, comentou sobre emergência em voo e outros acidentes que se envolveu.

O que aconteceu

Apresentadora refletiu sobre o pouso forçado recente. "O tempo passa muito rápido, exceto quando estamos em apuros. Aí minutos parecem horas, eternidades. Foi isso que vivi: mais de 40 minutos de agonia, nos quais refleti sobre toda a vida", disse ao Play do Globo.

Depois, fui a um lugar que me faz bem, na Serra, com muita natureza, para relaxar da tensão. Ouvir os pássaros e a cachoeira ajudou a recuperar meu equilíbrio. Graças a Deus, isso não me traumatizou. No dia seguinte, já estava em outro avião. Essa é minha vida, voo quatro, cinco, seis vezes por semana. Lívia Andrade

Empresária celebrou a vida após a emergência em avião. "Estou muito feliz de estar aqui. Momentos como esse nos fazem dar mais valor ao que temos e às pessoas à nossa volta. Fazem refletir sobre quem realmente importa na nossa vida", declarou.

Lívia Andrade ainda relembrou outros acidentes que enfrentou. "Já capotei dois carros e um explodiu. Fui picada por uma aranha marrom e fiquei internada por dez dias. Um bote já virou comigo à noite na praia. Foram momentos de desespero, mas sempre tentei manter a calma."