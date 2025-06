Kylie Jenner posa seminua e é exaltada por fãs: 'Meta de tudo'

Kylie Jenner, 27, surpreendeu os seguidores com uma foto seminua.

O que aconteceu

Influencer surgiu com um roupão preto com parte dos seios à mostra. Ela fez a postagem hoje no Instagram.

Na publicação, a socialite destacou seu cabelo. "Tendo um dia de cabelo muito bom", reforçou na legenda.

Kylie Jenner foi exaltada e até limitou os comentários de sua foto. "Tendo um bom dia do cabelo, do rosto e do corpo", corrigiu uma. "Meta de tudo" ressaltou outra.