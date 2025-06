Artista portuguesa traz obras a SP: 'Brasil é versão melhorada de Portugal'

A nova exposição "Around the World", da artista plástica portuguesa Joana Vasconcelos, 53, chegou a São Paulo na quinta-feira. O título reflete a trajetória global da artista, que já exibiu suas obras no Palácio de Versalhes, na França, e agora as apresenta na Casa Triângulo.

O nome também destaca a universalidade de sua arte, que nasce a partir de várias influências, desde mitos nórdicos até o Brasil, descrito por Joana como "uma versão melhorada de Portugal, de certa forma".

Do desfile da Dior para o Brasil

Com mais de 3 metros de altura e 7 de largura, a escultura "Valkyrie Léonie" domina o centro da sala principal. Inteiramente coberta por tecidos da Dior, a obra integra a série "Valquírias", inspirada no mito nórdico. Joana Vasconcelos recria as figuras femininas mitológicas por meio de esculturas.

Escultura "Valkyrie Léonie" exposta na Casa Triângulo em São Paulo Imagem: Ana Pigosso/ Cortesia Casa Triângulo

Apesar de utilizar tecidos e técnicas de costura na criação de suas peças, Joana Vasconcelos ressalta que o propósito de sua obra a distancia do universo da moda. "Tenho uma relação com a moda muito estreita e, ao mesmo tempo, muito distante. Estreita porque trabalho com os mesmos materiais, técnicas, com costureiras, bordadeiras... Mas a minha referência são os espaços", explica a artista.

Eu não trabalho para o corpo humano, eu trabalho para os edifícios. Joana Vasconcelos

O nome da obra é uma homenagem a Léonie La Fontaine, pacifista belga, refletindo o caráter feminista de Vasconcelos. "Preciso continuar sendo uma voz no feminino. Compreendo a dificuldade de ser mulher nesse mundo da escultura monumental, que é 99% dominado por homens", afirma.

Na mesma sala, Joana apresenta um de seus quadros em que é possível identificar desenhos com as mesmas formas das valquírias. "O desenho me acompanha diariamente. Você pode identificar as formas da escultura no desenho", disse a portuguesa. Sua assistente pessoal ainda confessou que Joana não para de desenhar nem mesmo nas reuniões de equipe.

Em outro ambiente são expostas três gotas suspensas no teto. Com escala menor é possível visualizar as técnicas empregadas como o crochê, as diferentes costuras e luzes.

Escultura de gota suspensa e revestida de tecidos Dior Imagem: Ana Pigosso/ Cortesia Casa Triângulo

Joana diz acreditar que, para artistas portugueses, vir ao Brasil é "muito inspirador". "No Brasil há um lado de expansão, de transformação e de expansão que não há em Portugal", explicou.

"Around the World", de Joana Vasconcelos

Quando: de 6 de junho a 26 de julho de 2025

Horário: de segunda a sexta das 10h às 19h e sábado das 10h às 17h

Onde: Casa Triângulo - rua Estados Unidos, 1324, Jardins, São Paulo

Entrada gratuita