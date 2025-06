Gloria Groove vence concurso de melhor look em show de Beyoncé em Londres

Gloria Groove venceu o concurso de melhor look em show de Beyoncé realizado hoje, em Londres.

O que aconteceu

A drag queen brasileira compareceu ao show de Beyoncé hoje e desfilou seu look no concurso que elege as melhores produções do evento. A atividade acontece antes do início da apresentação e reúne diversos de fãs. A disputa é gravada pela produção da artista norte-americana.

Gloria foi premiada como melhor roupa. Ela recebeu uma faixa especial da produção do show e se mostrou incrédula. "Gente, nem f*dendo que eu ganhei! Tem que aceitar. É o Brasil!", comemorou.

Para o look, a brasileira apostou na estética do mais recente álbum de Beyoncé: Cowboy Carter. Gloria apostou nas referências ao mundo country com chapelão e cinto de fivela grande.