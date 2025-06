'Garota do Momento': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 9/6 a 14/6

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.

Leia o resumo completo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 9 de junho

Bia confessa que mentiu sobre sua primeira vez. Beatriz exige que Bia diga a verdade sobre o colar. Clarice garante a Beatriz e Beto que anulará o casamento de Bia. Mariana estreia seu programa. Bia decide voltar para a mansão dos Alencar. Sérgio e Alfredo sofrem com o temperamento de Mariana. Beto devolve o anel de Lígia para Beatriz. Gregório apoia Clarice. Clarice confronta Maristela e Juliano. Clarice confronta Zélia sobre seu romance com Juliano.

Terça-feira, 10 de junho

Clarice rompe a aliança com Zélia. Bia é rejeitada por seus amigos. Amália anuncia que o julgamento de Beatriz pelo furto do colar foi marcado. Sérgio e Alfredo se preocupam com o sucesso do programa de Mariana. Ronaldo apoia Bia. Beto tem uma conversa com Lígia. Gregório é agredido na rua. Maristela e Juliano sugerem que Bia vá para Nova Iorque. Beto reúne os amigos de Beatriz no Gente Fina e afirma que a amada não está sozinha.

Quarta-feira, 11 de junho

Bia e Ronaldo declaram seu amor. Clarice cuida dos machucados de Gregório. Lígia decide patrocinar o filme de Beto. Bia comunica a Clarice que viajará com Ronaldo. Clarice afirma não acreditar na inocência de Bia no caso do roubo do colar. Topete sugere a Eugênia investigar o passado de Mariana. Bia confessa a Zélia que trocou os colares para incriminar Beatriz. Clarice recebe ligações misteriosas e acredita estar em perigo. Zélia descobre que o colar Mystique esteve com Coralina.

Quinta-feira, 12 de junho

Zélia sonda Coralina sobre o paradeiro do colar. Beto, Beatriz e Ulisses se animam com a possibilidade de iniciar a produção de seu filme. Clarice teme a perseguição de Juliano. Gregório confronta Juliano sobre seu comportamento contra ele e Clarice. Alfredo tem um surto ao vivo no programa de Mariana. Topete e Eugênia investigam Mariana. Maristela descobre que Coralina estava com o colar Mystique. Bia escreve uma carta confessando sua participação na troca dos colares.

Sexta-feira, 13 de junho

Maristela explica a Juliano sobre a confusão com o colar Mystique. Juliano persegue Clarice e Gregório. Coralina confidencia a Basílio que Maristela lhe deu o colar Mystique, e que ela revendeu para Jacira. Sérgio reconhece o Mystique no pescoço de Mariana, mas ambos acreditam tratar-se de uma cópia. Marlene aconselha Topete a conversar com Orlando. Alfredo e sua família armam contra Mariana. Topete encontra o colar Mystique e o oferece a Zélia. Juliano ateia fogo à boate de Lígia. Zélia descobre que Topete lhe deu o colar Mystique. Ronaldo lê a carta de confissão de Bia.

Sábado, 14 de junho

Ronaldo afirma que só viajará com Bia após ela confessar seu crime. Lígia se desespera ao perceber que sua boate está em chamas. Beto invade a boate e resgata Lígia. Mariana e Nelson se despedem da família de Alfredo e Anita. Ronaldo comunica a Beto, Beatriz, Clarice e Gregório sobre a carta de Bia. Clarice conversa com Bia. Clarice conforta Beatriz. Zélia se alia a Basílio para incriminar Maristela no roubo do colar. Bia confessa sua participação no roubo do colar para o delegado. Lígia descobre que o incêndio na boate foi criminoso. O delegado encontra o Mystique no cofre de Maristela.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.