Filho de Xanddy e Carla Perez posa seminu em sauna ao som de Lady Gaga

De Splash, no Rio

Victor Alexandre, 21, compartilhou diferentes imagens da rotina em uma publicação no Instagram.

O que aconteceu

No primeiro registro, o fisiculturista aparece sem camisa em uma sauna. O clique evidencia o corpo do jovem e deixa as supercoxas em destaque.

Como trilha musical, "Telephone", parceria de Lady Gaga e Beyoncé. O carrossel de imagens ainda conta com outras fotos sem camisa, registro na praia e uma imagem em uma hidromassagem.

Publicação gerou elogios ao filho de Xanddy e Carla Perez. "Coisa linda da Carla Perez, lindo. Deus abençoe sempre sua vida, lindão", escreveu uma seguidora. "Gostoso", ponderou outra. "O maior fã da Lady Gaga", brincou um terceiro, aos risos.