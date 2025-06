Duda Santos rebate críticas à novela das 6 e avisa: 'Beatriz vai ser feliz'

De Splash, no Rio

Sucesso de audiência e repercussão, Garota do Momento não está imune às críticas de internautas que acompanham e comentam o folhetim em tempo real nas redes sociais. Em conversa com Splash, Duda Santos contou que lê os comentários e busca compreendê-los.

Final feliz?

Fãs da novela discordam do rumo tomado pela personagem Beatriz em algumas ocasiões e tecem críticas à autora, Alessandra Poggi, no X (antigo Twitter). Parte do público acredita que Beatriz sofre demais, especialmente por enfrentar constantes situações de racismo, e que perdeu espaço na trama para a vilã Bia (Maisa Silva) nas últimas semanas.

Eu leio tudo. Tento entender cada comentário. Acho que nenhum é descartável, a gente tem que entender... Quando é em relação ao meu trabalho, eu analiso: 'será que estou fazendo isso?' ou 'será que não?'. Mas não deixo isso me entristecer ou me depreciar. É importante usar as críticas como combustível para melhorar e evoluir.

Ela defende a novela ao dizer que é difícil agradar a audiência o tempo todo. "Novela é assim: tem hora que a gente fica muito chateado com a narrativa, não acontece o que a gente quer. Nenhuma novela vai agradar o tempo todo".

Duda garante que Beatriz terá um final feliz ao lado de Beto (Pedro Novaes). "Eu só tranquilizo e digo: a Beatriz vai ser feliz no final. Ela é a nossa mocinha, ela precisa ser feliz, ela vai ficar com o príncipe encantado."

Beatriz (Duda Santos) e Beto (Pedro Novaes) em 'Garota do Momento' Imagem: Manoella Mello/Globo

Representatividade

Duda conversou com Splash durante o Festival Negritudes, evento promovido pela Globo para debater questões ligadas à população negra. Duda associou o sucesso da novela ao grande número de atores negros escalados. "O sucesso dessa novela se deve ao fato de as pessoas se verem representadas. Finalmente chegou o momento de se reconhecer na tela".

É uma novela linda, dos sonhos. É o horário das seis, o horário em que a gente quer sonhar. Eu sou sonhadora. E esse lugar foi muito negado para a gente ao longo do tempo. É uma princesa que tem seu príncipe encantado, tem a amiga Glorinha, está em busca do amor, passa por muitas dificuldades, mas no final ela vence. É a nossa mocinha, a nossa princesa.

Nostálgica com a reta final da história, Duda diz estar refletindo sobre tudo o que aprendeu nos últimos meses. "Essa novela me faz entender a importância que eu tenho para o mundo, para meninas e meninos como eu, para pessoas parecidas comigo. Que elas possam se enxergar e se ver na televisão. Não só na minha novela, mas em Vale Tudo, Dona de Mim... São novelas importantes. É um momento importante no audiovisual. A gente está se enxergando. E o sucesso vem disso."

Escrita por Alessandra Poggi, "Garota do Momento" terminará em 27 de junho. "Êta Mundo Melhor!" estreia na segunda-feira seguinte, trazendo a continuação da história de Candinho (Sérgio Guizé) oito anos depois de "Êta Mundo Bom!".