Danielle Winits sobre mulheres de sua geração: 'Machista em desconstrução'

Danielle Winits, 51, refletiu sobre o machismo na sua geração e adversidades que sofreu nos anos 1990.

O que aconteceu

Atriz falou sobre o machismo de sua geração. "Não existe uma mulher da minha geração que não seja uma machista em desconstrução. A gente está aqui falando, sou uma feminista fervorosa, mãe de dois adolescentes e procuro criá-los sabendo da minha história. Os meus filhos participaram de tudo na minha vida, sabem que tive meus casamentos, relações tóxicas, não tóxicas, eles sabem de tudo", declarou ontem no Conversa com Bial (GNT).

Artista disse ter sofrido fofocas e mentiras na década de 1990. "Vivi um momento muito complicado, de sensacionalismo. Perseguida, calúnia, difamação. Sofri demais com todas essas tentativas de colocar a persona na frente do artista o tempo inteiro. É como se existisse uma impossibilidade do meu trabalho, em um determinado momento, estar à frente da minha vida pessoal", relembrou.

Danielle Winits contou sobre um conselho de Wolf Maia. "Nunca briguei com a vida, sempre procurei não brigar com as oportunidades que chegaram para mim e nunca tive preconceito com relação a elas. Sempre fui muito grata. Wolf, que foi um mestre na minha vida, falou para mim: 'Aproveita o que você pode fazer de repente com o pé nas costas. Porque você vai poder escolher daqui a pouco'. Ele falou isso naquela época e não estava errado."