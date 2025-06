Gagliasso e Ewbank rejeitam pressão por 'vida perfeita': 'Muita hipocrisia'

Existe vida perfeita? Bruno Gagliasso, 43, e Giovanna Ewbank, 38, estão acostumados com a exposição pública da vida pessoal e não se incomodam com o peso da fama. O casal, inclusive, divide nas redes sociais com os fãs a rotina de vida, os trabalhos no cinema e na internet e não ficam em cima do muro para dizer que "perfeição não existe".

Nunca tive medo da fama, não. Acho que é por isso que falo que não sei separar pessoas jurídicas de físicas. Sou eu, é a minha vida. Se eu trabalho com isso, é porque escolhi trabalhar com isso. Então, nunca tive medo disso. Acho que o meu maior medo seria não saber ser assim e sou feliz assim.

Bruno Gagliasso, em entrevista exclusiva para Splash, no Fórum Ambição 2030

Giovanna Ewbank acrescenta que o casal sempre se preocupa em se manifestar com uma mensagem positiva e real ao público. "O Bruno é mais emoção e eu sou mais razão. Acho que a fama não atrapalha, não. Muito pelo contrário. A gente sabe que tudo que falamos vai impactar alguém de alguma maneira, seja positiva ou negativa. Então, o que a gente tenta é impactar positivamente todos que nos rodeiam. Sempre temos esse cuidado"

E fazemos isso de uma maneira consciente, sabendo que o prazer tem que estar ligado a isso. Não é forçado. Se a gente está postando alguma coisa e está impactando de alguma maneira e é positivamente, é porque também a gente sente prazer em fazer isso. Até porque a perfeição não existe. Acho que é muita hipocrisia achar que a gente vai chegar a perfeição. O que é perfeito para você não é para mim. O que é certo para você não é para mim.

Bruno Gagliasso

"A gente está investindo em tempo"

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank se dividem entre os cuidados com a família, o rancho no Rio de Janeiro e a agenda de trabalho. O ator está filmando "Makunaima XXI" e produzindo os longas "Chico Mendes" e "Clarice Vê Estrelas", enquanto a atriz toca a organização da nova temporada do podcast "Surubaum" e projeta a gravação de um filme ao lado do marido.

Estava falando com o Bruno disso esses dias. Falei: 'nossa, a gente trabalha tanto' e o Bruno disse: 'mas acho que a gente está num momento que a gente está curtindo muito'. A gente está priorizando os nossos momentos em família e casal. E o trabalho, obviamente, está nisso, mas a gente está em um ano vivendo muito.

Giovanna Ewbank

Gagliasso destaca que o maior "investimento da família" em 2025 é priorizar tempo para se cuidar e se curtir. "É o nosso maior investimento, cara. Quando a gente investe em tempo, impacta em todas as nossas escolhas. Escolhas de projetos, escolhas de vida, de tudo."

A gente está sabendo equilibrar mais esse ano. Acho que tiveram anos em que a gente trabalhou muito e que a gente entendeu: 'calma, vamos equilibrar, porque o tempo passa'. O trabalho está sempre aí, mas o tempo passa, as crianças estão crescendo. O que a gente quer para a nossa vida? E a gente está conseguindo equilibrar esse tempo, a gente está conseguindo usufruir mais desse tempo.

Giovanna Ewbank

Com grande bagagem construída profissionalmente, Gagliasso e Ewbank dizem que só aceitam sair de casa para trabalhar se o projeto tiver um objetivo muito além da questão financeira. "Sem sombra de dúvida, é o legado que a gente quer deixar para os nossos filhos. Acho que é isso. Não existe nenhuma outra possibilidade."

Até porque só assim a gente muda o mundo. A gente ouve muito essa pergunta: 'ah, você quer mudar o mundo?' e falo: 'eu quero tocar o outro'. Se tocando o outro como eu fui tocado, vai fazer efeito e aí, sim, vou estar mudando o mundo de alguma maneira.

Bruno Gagliasso

"Somos parte da natureza"

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank marcaram presença no Fórum Ambição 2030 para falar da sua relação com o meio ambiente. O casal tem usado a visibilidade da profissão e o alcance das redes sociais para trazer o debate sobre equidade racial, justiça climática e proteção da Amazônia.

"Estou feliz de ter sido convidado para o evento, porque é um tema que está presente na nossa vida, né? É um tema que a gente quer passar para os nossos filhos, para os nossos amigos. A gente, de fato, vive isso", disse o ator, que viu a companhia citar que cuidar da natureza é essencial.

Acho que esse convite mostra que a gente está no caminho certo. Nos deixa muito orgulhosos e felizes, sabe? Porque é uma escolha. Chegou um momento em que a gente escolheu ir por esse caminho e depois que a gente começa, não volta mais.

Giovanna Ewbank

Os artistas detalham que a decisão de ir viver no meio do mato na pandemia da covid-19 foi um start para querer cuidar da natureza. "Quando a gente percebeu que nós somos parte da natureza. E a natureza tá ir embora por conta do ser humano. Eu acho que quem alertou isso para a gente foram os nossos filhos, né, Gio?", disse Gagliasso.