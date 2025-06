Apaixonado, Xamã se derrete por Sophie: 'Canta como um anjo e é meu amor'

Xamã aproveitou o sábado para se declarar à namorada, a atriz Sophie Charlotte.

O que aconteceu

O cantor publicou foto ao lado da amada e fez uma declaração de amor. "Além de ser uma atriz fora de serie, canta como um anjo e ainda é o meu amor", publicou o rapper

Sophie, que tem investido na carreira musical e feito shows intimistas em capitais brasileiras, retribui a declaração nos comentários. "Te amo", escreveu ela, que também colocou um emoji de coração.

Fãs, claro, encheram a publicação de elogios. "Não sei quem é mais sortudo! Os dois são maravilhosos e ainda tem uma química absurda", destacou uma pessoa. "Pra sempre Damião e Eliana", publicou outra fã. "Amo vocês", declarou-se uma terceira.

Os dois se conheceram durante os bastidores da novela "Renascer" (2024) e oficializaram a relação após o término do folhetim. Eles interpretaram o casal Eliana e Damião no remake escrito por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa.

Eles haviam se separado no Carnaval. Na ocasião, Sophie confirmou a informação a Splash em um camarote da Sapucaí, no Rio de Janeiro. "A gente não está mais junto. A gente tem uma história linda. O Xamã é uma pessoa incrível e eu torço muito pela felicidade dele".

Mas reataram namoro publicamente com foto em Paris, no mês passado. Splash apurou que os dois já estavam juntos na festa de 60 anos da Globo, mas preferiram manter o relacionamento de maneira discreta. Eles chegaram em momentos distintos, mas saíram juntos do evento que marcou o aniversário da emissora no dia 28 de abril. Também foram flagrados em clima de intimidade durante festa de Anitta.