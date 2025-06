Yasmin Brunet rebate críticas após perder 15 kg: 'Emagreci pelo lipedema'

Yasmin Brunet, 37, abre jogo sobre emagrecimento e como lida com críticas ao seu corpo.

O que aconteceu

Modelo revelou que se irrita com os comentários sobre seu corpo. "Se metem bastante em questão de corpo, me incomoda muito, acho um porre. Dizem que preferiam no BBB, que estava mais gostosa. E daí? A pessoa não tem nada com isso, não consigo entender", contou ao Gshow.

De acordo com ela, viveu sua pior fase de ansiedade no BBB 24. "Às vezes, penso: 'será que realmente estou péssima e estava melhor antes?'. Logo, me tiro desse pensamento, porque é fogo. Estava me odiando no BBB, tenho compulsão alimentar, estava na minha pior fase de ansiedade, me sentindo nojenta. Não estava reconhecendo meu corpo."

Empresária sugeriu que as pessoas "julguem no silêncio". "Seria muito hipócrita da minha parte dizer que uma pessoa não pode comentar, eu comento, todo mundo comenta. Comenta com um amigo seu, manda pela DM, mas ir ao post da pessoa comentar, isso me mata. Todo mundo julga, mas julgue no silêncio", disse.

Yasmin Brunet confessou ter perdido 15 kg devido ao lipedema. "Estou mais controlada, tranquila. Mas emagreci mais pelo lipedema. Só que perdi toda a minha bunda, sou brasileira, amo uma bunda", entregou.