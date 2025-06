'Wicked': Após trailer, veja o que se sabe sobre próximo filme da franquia

Os fãs de "Wicked" mataram um pouco da saudade da franquia essa semana com o primeiro trailer da sequência do filme estrelado por Cynthia Erivo e Ariana Grande.

Com estreia prevista apenas para novembro, Splash reuniu o que já se sabe sobre o longa, que deve ter mudanças em relação ao espetáculo da Broadway que o inspirou.

O que esperar

Elphaba (Cynthia Erivo), agora, será uma fugitiva no Mundo de Oz, e seus conflitos pessoais estarão a flor da pele. Enquanto isso, Glinda (Ariana Grande) se casa com Fiyero (Jonathan Bailey), interesse romântico da amiga e que nunca a esqueceu de verdade.

Quando Elphaba parte para visitar a irmã, Nessarose, uma discussão intensifica o ódio entre as duas, o que leva Elphaba a ser vista como a Bruxa Má do Oeste. Agora, Elphaba e Glinda vão precisar reverter essa situação ou se afastarem para sempre.

No novo longa, músicas originais serão adicionadas à trama. As canções foram compostas por Stephen Schwartz, criador do musical da Broadway, que retornou para dar novas camadas para as personagens no filme.

Dorothy Gale, conhecida como protagonista de "O Mágico de Oz", deve ter mais destaque do que tinha na peça. Nos palcos, ela é citada algumas vezes e sua sombra chega a aparecer, mas sem uma atriz específica para interpretá-la. No filme, há especulações de que uma atriz a represente.

"Wicked: Parte 2" chegará aos cinemas em 20 de novembro de 2025.