Show de Beyoncé em Londres tem menção de fã à Bahia

Beyoncé "notou" a Bahia durante o primeiro show de sua turnê na cidade de Londres, que ocorreu nessa quinta-feira, 5. Durante sua apresentação do álbum Cowboy Carter, a cantora viu um cartaz de um fã e respondeu.

Suspensa no ar, a cantora leu o cartaz do brasileiro Renato, presente no show, e disse: "A Bahia está na casa!".

O cartaz tinha os mesmos dizeres e ainda contava com uma foto da última visita da cantora ao Estado. O fã ainda escreveu: "Nós te amamos, rainha Beyoncé."

Nos comentários, diversos fãs pediram para que a artista trouxesse sua turnê para o Brasil. "O dia em que ela subir em um trio elétrico, não desce mais", brincou um fã, pelo fato da artista estar suspensa.

O Cowboy Carter é um álbum que explora o gênero country. Por enquanto, a artista confirmou datas apenas em nove cidades: Londres, Paris e outras seis nos Estados Unidos - para a decepção dos fãs brasileiros.