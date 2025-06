Sabrina Sato divulga ensaio sexy e é elogiada por famosas: 'Deusa demais'

Sabrina Sato, 44, compartilhou um novo ensaio sensual na noite de hoje.

O que aconteceu

Nas fotos, a apresentadora posa vestindo a lingerie de uma conhecida marca de roupa íntima. As imagens foram divulgadas no perfil de Sabrina no Instagram, onde ela é acompanhada por quase 31 milhões de pessoas.

Nos comentários do post, diversos internautas — anônimos e famosos — desfizeram-se em elogios a Sabrina. "Deusa demais", definiu Ana Hikari, 30. "Meu Deus, Sabrina!", babou Alice Wegmann, 29. "Aí complica, né? Desleal!", 'reclamou' Samara Felippo, 46.

Nicolas Prattes, 28, também apareceu para se derreter pela esposa. "Sexta-feira fria dessa, clima desse...", 'ralhou' o ator, sempre apaixonado.