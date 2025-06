Robert De Niro diz apoiar 'incondicionalmente' filha que revelou ser trans

Robert De Niro, 81, afirmou que "apoia incondicionalmente" sua filha Airyn De Niro, 29, que revelou ser uma mulher transexual.

O que aconteceu

De Niro destacou que busca apoiar todos os filhos. "Há certas coisas que você pode fazer e outras que são melhor não, no entanto, para mim o principal é apoiar os filhos. Claro, desde que eles não estejam fazendo algo que machuque a eles mesmo, ou algo destrutivo, é seu dever como pai apoiá-los", declarou em entrevista ao Entertainment Tonight ao ser questionado sobre a transição de Airyn.

O ator já havia falado publicamente sobre a transição da filha e como fez questão de está ao lado dela. "Eu amei e apoiei o Aaron [nome de Airyn antes de se assumir como trans] como meu filho, e agora a amo e a apoio como minha filha. Não há nenhum problema. Eu amo todos os meus filhos".

Airyn revelou publicamente ser uma mulher trans em abril deste ano. Ela é filha de Robert do casamento com a atriz Toukie Smith — o irmão gêmeo dela é Julian, e seguiu a carreira artística dos pais.

Além dos gêmeos Julian e Airyn, Robert De Niro tem outros cinco filhos. O ator também é pai de Drena e Raphael, de seu primeiro casamento com Diahnne Abbott. Ainda, ele teve Elliot e Helen Grace da relação com Grace Hightower, e sua caçula é Gia Virginia, do namoro com Tiffany Chen.