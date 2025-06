Fama, AVC e droga: a história de Edson Café, ex-Raça Negra que morreu em SP

O músico Edson Bernardo de Lima, ex-integrante do grupo Raça Negra, morreu em São Paulo aos 69 anos, após ser encontrado desacordado em uma calçada da Zona Leste da cidade no último sábado.

Quem era Edson Café?

Café foi parte do Raça Negra no auge do grupo, nos anos 1990, até 2005, como violonista e percussionista. Ele ainda compôs "Oi Estou Te Amando" e outras sete faixas durante aquela que foi a época de maior sucesso do grupo, quando as canções "Cigana" e "Cheia de Manias" estavam entre as mais pedidas das rádios. Também escreveu canções para outros nomes do pagode, como o "Só Pra Contrariar".

O músico sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) em 6 de outubro de 1994, que deixou sequelas motoras do lado esquerdo de seu corpo. Café não conseguia mais tocar instrumentos musicais como antes, mas se manteve na banda por mais uma década, tocando o pandeiro meia-lua com a mão direita apenas.

As limitações físicas, contudo, tiveram um grande impacto emocional, e Café entrou em depressão. Por isso, acabou deixando o Raça Negra na época em que se tornou dependente de álcool e drogas. À Record TV, ele chegou a comentar que sua vida mudou "da água para o vinho" — a prosperidade financeira e a satisfação com a carreira ficaram para trás.

Em 2016, Café foi encontrado em situação de rua por uma equipe de reportagem da emissora. Ele andava apenas com o auxílio de uma bengala. "Antigamente, um tempo atrás, eu dormia em hotéis cinco estrelas. Hoje em dia, eu durmo na praça olhando para as estrelas. Tem dia que eu almoço e não janto. Tem dia que eu janto e não almoço", desabafou.

Edson Café (terceiro da direita para esquerda), ao lado do vocalista Luiz Carlos (centro), durante a época áurea do Raça Negra Imagem: Reprodução

Uma fã do Raça Negra, identificada como Xênia Alves, chegou a tentar tirá-lo das ruas. Café foi morar com a fã, mas deixou a casa após algumas semanas. "É um mal que me faz bem", afirmou na sua última entrevista em 2021. Ele acreditava que o uso de substâncias o ajudavam a esquecer das decepções da vida.

O músico passou por 12 internações em clínicas de reabilitação, segundo o SBT News. Nesse período, ele contava com o apoio da fã e dos filhos. Na última delas, também recebeu a visita de Luiz Carlos, o vocalista do Raça Negra, ainda durante a pandemia. O líder da banda teria contribuído para a construção de um espaço para Café na casa da fã, mas desentendimentos entre Café e a família não levaram o projeto adiante.

O pagodeiro voltou às ruas e, depois, tentou se reerguer alugando uma casa. Endividado, já que os direitos sobre suas músicas não cobriam mais suas despesas, ele sobrevivia com auxílio do governo e pedindo dinheiro nas ruas. Mesmo assim, continuava compondo canções em um caderno, mesmo nos últimos anos.

Ele tinha mágoa dos ex-companheiros do Raça Negra. Encontrado pelo Câmera Record em 2020, ele explicou que o motivo da discórdia era sua dependência química. "Falaram que não iam me dar dinheiro porque sabiam que, depois do meu envolvimento com a 'drogadição', eu iria gastar meu dinheiro todinho com droga. Não importa, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Se eu tenho direito de receber, eu quero receber", afirmou.

Atualmente, Café estava em situação de rua novamente, após anos se dividindo entre Rio e São Paulo. À Record, a família afirmou que a causa de sua morte teria sido um infarto, informação que ainda não foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.