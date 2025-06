Achou asteroide e entrou pra Forbes: quem é 1ª brasileira a ir pro espaço

Laysa Peixoto, 22 anos, anunciou ontem que foi escolhida para fazer parte do voo inaugural da Titans Space, uma empresa aeroespacial privada. Ela será a primeira brasileira a viajar para o espaço.

O que aconteceu

"Fui selecionada para me tornar astronauta de carreira", escreveu Laysa no Instagram. A mineira de Contagem vai atuar em voos espaciais tripulados para estações espaciais privadas. O voo inaugural, comandado pelo astronauta da Nasa Bill McArthur, está previsto para 2029.

Além disso, Laysa também se tornou candidata a "futuras missões tripuladas à Lua e para Marte", disse na publicação. Ela afirmou ainda que seguirá em treinamento com voos suborbitais e missões privadas ao espaço, em paralelo à formação como piloto, visando obter sua "primeira designação oficial como astronauta de carreira".

É uma enorme alegria representar o Brasil como astronauta em uma era tão decisiva da exploração espacial, que mudará para sempre a história da humanidade. É uma honra levar a bandeira do Brasil comigo como a primeira mulher brasileira a cruzar essa fronteira.

Laysa Peixoto, no Instagram

Encontrou asteroide, fez curso da Nasa e entrou para lista da Forbes

Egressa de escola pública, Laysa é formada em física na UFMG. Na Universidade Federal de Minas Gerais, integrou o programa Observatório Astronômico.

Encontrou asteroide no 2º semestre de curso. Descoberta foi feita em 2020, em participação no programa International Astronomical Search Collaboration, da Nasa. Astro foi batizado de LPS0003, em referência ao seu nome, Laysa Peixoto Sena.

Estudou em renomadas instituições dos EUA, como o MIT, onde cursou Engenharia em Aprendizado de Máquina, Modelagem e Simulação. Atualmente, faz mestrado em Aplicações de Computador e Física Quântica na Universidade de Columbia.

Em 2022, concluiu o programa internacional da Nasa para formação de astronautas. O curso foi feito no Space & Rocket Center de Huntsville, no Alabama (EUA). As despesas foram bancadas com dinheiro arrecadado em uma vaquinha feita pelas redes sociais.

Tornou-se a primeira brasileira a conduzir experimentos em gravidade zero em 2023. Experiência se deu em equipe na Nasa, em que liderou pesquisas para desenvolver novas tecnologias espaciais.

No mesmo ano, entrou para a lista Forbes Under 30, na categoria Ciência e Educação. Publicação anual seleciona jovens empreendedores, criadores e inovadores com até 30 anos que estão revolucionando negócios e transformando o mundo.

Laysa Peixoto na lista Forbes Under 30, de 2023 Imagem: Reprodução/Instagram

Se completar a missão, Laysa será terceira cidadã brasileira a fazer uma viagem espacial. O primeiro foi o astronauta Marcos Pontes, em 2006, e o segundo, o engenheiro Victor Hespanha, que viajou como turista espacial brasileiro em voo da Blue Origin, em 2022.