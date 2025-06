Caçada, morte e assalto milionário: crimes reais inspiram série da Netflix

A 2ª temporada de "DNA do Crime", disponibilizada esta semana na Netflix, conta com algumas cenas inspiradas em crimes reais. Ao menos três dessas ações de bandidos são bastante conhecidas, e Splash conta quais são elas.

Temos consultores, tanto policiais quanto ex-criminosos —pessoas do universo que a gente retrata. O nosso cuidado está em não expor ninguém, em primeiro lugar, porque não é o nosso papel. A outra coisa é ser o mais verossímil possível aos códigos daquele universo que a gente está retratando. Manoel Rangel, produtor executivo, em entrevista a Splash

Imagem: Arte UOL

1ª episódio: 'Dia de jogo'

'DNA do Crime' está disponível na Netflix Imagem: Ana Pazian/Netflix

O primeiro episódio mostra um túnel inspirado no assalto ao Banco Central, mas sem trazer histórias reais do roubo para o roteiro. O capítulo aborda o embate entre a equipe de Suellen (Maeve Jinkings) e a Quadrilha Fantasma, que tem planos para assaltar um banco.

Como foi o assalto ao Banco Central

A sede do Banco Central em Fortaleza, no Ceará, foi palco do que é considerado o maior furto a banco na história recente do Brasil, em 2005. Os criminosos invadiram a caixa-forte por meio de um túnel de aproximadamente 80 metros escavado a partir de uma casa na vizinhança.

Dependências da casa usada por quadrilha em assaltou a sede do Banco Central em Fortaleza Imagem: Jarbas Oliveira/Folha Imagem

Para esconder a operação, a casa foi reformada e as escavações ocorreram sob a fachada de uma empresa de gramas —justificando a movimentação de terra. O túnel era revestido de madeira e lona plástica, com sistemas de iluminação e ventilação.

Após atravessar o túnel, os ladrões ainda perfuraram o piso da caixa-forte, que tinha 1,1 metro de espessura. A ação resultou no roubo de R$ 164,8 milhões em cédulas de R$ 50, totalizando cerca de 3,5 toneladas de dinheiro. A audácia e o método cinematográfico do assalto inspiraram um filme em 2011.

4º episódio: 'Reféns'

Quarto episódio traz referência mais direta a mega-assalto em Araçatuba Imagem: Ana Pazian/Netflix

Quarto episódio traz referência mais direta a um mega-assalto ocorrido na cidade em Araçatuba, no interior paulista. As informações que direcionaram o capítulo foram retiradas de leituras sobre o caso, conversas com consultores e do documentário "Cidade Dominada", produzido pelo UOL.

Como foi noite de terror em Araçatuba

Praça onde ocorreu epicentro do mega-assalto em Araçatuba Imagem: Reprodução/Documentário 'Cidade Dominada'

Araçatuba, no interior de São Paulo, viveu momentos de pânico em agosto de 2021, durante um ataque orquestrado por um grupo fortemente armado. Utilizando fuzis e adotando a modalidade de "domínio de cidade", os criminosos explodiram caixas eletrônicos.

Na fuga, eles usaram reféns como escudos humanos, espalhando explosivos pelas ruas e incendiando veículos para isolar a área. Drones também foram empregados para monitorar a ação.

As consequências foram trágicas: três pessoas morreram e cinco ficaram feridas, incluindo um jovem que teve os pés amputados. A polícia registrou explosivos deixados em pelo menos 14 pontos da cidade, um dos quais detonou ao ser tocado por um homem de 25 anos.

8º episódio: 'Fronteira dominada'

Episódio 8 tem sutil inspiração no mega-assalto seguido de caçada em Confresa-MT Imagem: Guilherme Leporace e Alisson Louback/Netflix

Episódio 8 tem sutil inspiração no mega-assalto seguido de caçada que aconteceu em Confresa, no Mato Grosso. A perseguição no roteiro conta com mecânicas distintas, se passa em outro estado e é bem mais curta.

Como foi caçada de Confresa

Ao final dos diversos confrontos entre policiais e criminosos, o saldo foi de 18 fugitivos mortos Imagem: Reprodução

Em 9 de abril de 2023, um domingo de Páscoa, um grupo criminoso tentou invadir uma empresa de transporte de valores em Confresa, no Mato Grosso. Após a tentativa de assalto no estilo "domínio de cidades", o grupo fugiu para o estado do Tocantins.

A fuga desencadeou a Operação Canguçu, uma caçada que durou 39 dias em território tocantinense. As buscas pelos suspeitos ocorreram em diversas regiões, incluindo matas, rios, rodovias e dentro de cidades no oeste do estado.

Ao final dos diversos confrontos entre policiais e criminosos, o saldo foi de 18 fugitivos mortos e cinco presos.