Esta música 'brasileira' virou sucesso mundial, mas ninguém ouviu por aqui

Em 2014, uma música chamada "Samba do Brasil" explodiu de sucesso nas festas, comerciais e estádios da Europa e da Ásia. O mais curioso? Pouquíssimos brasileiros a conhecem, mesmo ela carregando o nome do país no título e usando elementos típicos do samba carioca.

O que aconteceu

Apesar da estética brasileira, a música foi lançada pela banda de eurodance alemã Bellini. O nome foi escolhido em homenagem ao ex-capitão da seleção brasileira de futebol Hilderaldo Luís Bellini, falecido em 2014.

Formado por modelos e dançarinas, o grupo nasceu em 1997 e ganhou destaque com outra música, chamada "Samba de Janeiro". A faixa se transformou em hino entre os torcedores alemães, especialmente em jogos de Copa do Mundo. Além disso, compôs a trilha de games e campanhas publicitárias.

"Samba do Brasil", de 2014, seria uma nova versão da "Samba de Janeiro", com reformulação da letra. A original seguia uma linha eletrônica e a segunda versão ganhou letra em português e um ritmo ainda mais dançante. Veja trecho:

Todo mundo vai cantando (he-oh)

O coração acelerando (he-oh)

Dançando e rebolando sem parar

E quando o Sol raiar, alegria vai chegar

Todo mondo vai dançar, a vida vai brilhar

Quando o amor te conquistar

Ô, no samba do Brasil

Curiosamente, clipe foi gravado em praias de Los Angeles Imagem: Reprodução/Youtube

Com batida dançante e clima de carnaval, se tornou trilha de Copa do Mundo de 2014. Virou febre em países como Alemanha, França, Japão e Polônia, e passou a ser usada em eventos de futebol e festas famosas na Europa, como em Ibiza.

No Brasil, no entanto, a canção nunca tocou nas rádios e passou despercebida pela crítica musical. É um caso inusitado de "exportação cultural ao contrário": um som criado para parecer brasileiro que só fez sucesso fora do país. De modo geral, as faixas lançadas pela Bellini apresenta ritmos brasileiros, letras simples e muita percussão.

Brasileiras na banda

Formação original contava com uma brasileira, Dandara Santos-Silva. A cantora voltou ao conjunto musical em 2018, depois de um hiato de 20 anos.

Em 2014, ano do lançamento de "Samba do Brasil", Myrthes Monteiro passou a integrar o grupo. À época, em entrevista ao g1, a brasileira afirmou que os empresários da gravadora buscavam mulheres latinas para ingressar na banda. A artista não faz mais parte da Bellini atualmente.

Tive que ensiná-las a cantar em português. A mexicana estava achando que era fácil, mas quando viu a música, percebeu como a nossa língua é difícil. Dei aulas de fonética para as duas, mostrando palavra por palavra. Quando fomos gravar em espanhol, foi a vez dela ensinar a mim e à alemã como se cantava em espanhol Myrthes Monteiro, ao G1, em 2014

Ainda na ativa, a Bellini conta com pouco mais de 9 mil seguidores no Instagram. Na descrição, a banda se descreve como um projeto musical alemão/brasileiro. As músicas podem ser conferidas também no Spotify.

Clipe de "Samba do Brasil" ajudou a reforçar a imagem "brasileira" da canção. As cenas foram gravadas em praias de Los Angeles, nos Estados Unidos, mas intercaladas com imagens do Rio de Janeiro. Veja a produção abaixo: