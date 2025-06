Astro do OnlyFans morre aos 39 anos, após post sobre aceitação

Koby Falks, criador de conteúdo adulto australiano, morreu aos 39 anos.

O que aconteceu

Um comunicado confirmou a notícia no perfil do astro do OnlyFans. "Koby Falks faleceu essa semana. Ele era amado por muitos e fará falta", disse o post no Instagram, com fotos dele e de seu parceiro, Sam Brownell.

A causa da morte não foi divulgada. No entanto, a publicação recomendou um serviço de apoio emocional e prevenção ao suicídio na Austrália. "Se esse post te afetou, por favor, entre em contato com o Lifeline no número 13 11 14", encerrou a nota.

Falks, cujo nome de registro era Anthony Cox, fez uma reflexão sobre aceitação pouco antes de sua morte. "Levei anos para parar de fingir. Acontece que o mais assustador não era ser rejeitado, era ser visto. Chega de máscaras. Chega de performances. Só eu, como eu sou. Cru. Real. Livre", escreveu ele em 27 de maio.

O ator pornô postou fotos de quando era mais jovem e refletiu sobre o que passou. "Isso é para meu eu mais novo, que só queria ser amado sem fingir. E para quem quer que ainda esteja se escondendo por aí — você não precisa ser um símbolo. Apenas seja você", concluiu.

Matthew Leigh, agente de Koby, lamentou sua morte. "Sua habilidade de se conectar com as pessoas, não apenas aqui na Austrália, mas por todo mundo, era algo realmente especial. Koby não era só um cliente - ele era uma luz, uma força criativa, e uma alma genuinamente bonita", escreveu.

Amigos e fãs lamentaram a notícia nas redes sociais. "Descanse em paz, amigo. Meus pensamentos estão com seu parceiro, sua família e amigos nesse momento impossível", escreveu um perfil. "Não consigo acreditar que o que eu li nas notícias é verdade", disse outro. "Descanse em paz, grandão. Uma pessoa linda por dentro e por fora. Você fará falta", comentou um seguidor.