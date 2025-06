Modelo tem casa invadida e é assassinada a tiros no Ceará

A Polícia Civil do Ceará investiga o assassinato da modelo Marina Mota, 28, morta a tiros dentro de casa, na madrugada de hoje, na cidade de Itapajé (CE).

O que aconteceu

Marina teve sua residência invadida pelos criminosos pela parte de trás e foi morta com vários tiros. Circulam nas redes sociais registros de câmeras de segurança dos comércios do bairro Esmerino Gomes, em Itapajé, com o momento da invasão a casa da modelo.

Em contato com Splash, a Polícia Civil do Ceará confirmou que Marina foi atingida por disparos de arma de fogo dentro do próprio imóvel. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência. A investigação do crime está a cargo da Delegacia de Itapajé.

Segundo veículos de comunicação do Ceará, a modelo foi morta na frente do filho de 6 anos. A reportagem indagou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social e aguarda posicionamento.

A morte de Marina Mota causou choque na cidade cearense de quase 50 mil habitantes. A maquiadora Lolla Oliveira, que fez um ensaio de fotos recente da modelo, prestou uma homenagem nas redes sociais.

"Vou lembrar de você assim: alegre, carismática, engraçada, 'sem uma pilha a menos'. Sempre muito solicita todas, às vezes, que me atendia, e tive o prazer de registrar seu último aniversário. Que Deus te receba de braços abertos e cuide do seu menino aqui embaixo. Ainda sem acreditar", escreveu.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de Marina Mota. Os autores do crime seguem foragidos e a motivação do crime é desconhecida.