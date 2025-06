Meta de 5 mil: quem é musa do OnlyFans que gravou com 20 e ganhou divórcio

A musa do OnlyFans Tiffany Wisconsin, 35, disse que um vídeo de uma orgia teria causado o fim do casamento.

O marido da criadora de conteúdo adulto teria pedido o divórcio por conta de uma gravação. "Meu marido encontrou o vídeo que eu fiz com 20 caras na noite do nosso casamento", disse a moça, em um vídeo publicado no Instagram.

Quem é Tiffany

Ela entrou para o OnlyFans em 2020. À época, a influenciadora digital revelou que estava sobrecarregada como dona de casa e vivia um casamento do qual tentava sair.

Produtora de conteúdo contou que estabeleceu uma nova meta: tentar transar com 5 mil homens no período de uma semana. O objetivo faz parte de uma tendência entre criadores de conteúdo adulto na plataforma.

Musa, que já havia viralizado ao falar sobre casamento com homem de 80 anos, também é conhecida por gravar vídeos com homens mais velhos. No seu perfil no Instagram, ela brinca sobre as próprias preferências e diz ter "problemas com vovôs".

Tiffany acumula mais de 276 mil seguidores no Instagram. Ela usa o perfil para publicar prévias de ensaios produzidos para o OnlyFans, mostrar momentos de intimidade e falar abertamente sobre preferências sexuais e afetivas.