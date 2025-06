Marisa Orth recorda experiência apresentando BBB: 'Meu maior fracasso'

Marisa Orth, 61, recordou a tentativa frustrada da Globo de emplacá-la como apresentadora do BBB — ainda na primeira temporada do programa, em 2002.

O que aconteceu

A atriz admitiu que a experiência foi um completo fracasso — até porque sequer é apreciadora do formato. "Foi uma coisa fracassada, meu maior fracasso. Aprendi a nunca mais fazer reality de confinamento — que eu detesto! Tenho uma aflição daquilo! Dá vontade de ir de noite e soltar eles!", confessou ela, aos risos, em entrevista ao Sem Censura (TV Brasil).

Marisa também aponta a total inexistência de química entre ela e Pedro Bial, 67, no comando do projeto. "Me botaram junto com o Bial, que era todo engessadinho... Achei que era uma brincadeira, que era [para dizer aos participantes]: 'Olá, vagabundos!' Deu muito errado."

Sua saída do reality se deu após ela chamar um dos participantes pelo nome do colega que ele posteriormente colocou no paredão, o que deixou a impressão de que a competição estaria 'briefada'. "O Sérgio tinha um cabelinho comprido. Achei que Caetano era nome de maluco, de cabelo grande. Troquei os nomes, e foi isso que aconteceu. Não é nada de 'cartas marcadas', não é! Tinha 65 milhões de pessoas assistindo, Boninho aprendendo, Bial aprendendo, todo mundo aprendendo... Mas a minha carreira da apresentadora acabou ali. Morreu!"