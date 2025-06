Marina Ruy Barbosa, 29, surgiu com um look transparente nas redes sociais.

O que aconteceu

Atriz apostou em um look marrom com transparência nos seios. Ela postou a produção ontem nos stories do Instagram.

Artista está passeando por Paris. Ela viajou para a cidade francesa para acompanhar o torneio de tênis Roland Garros e até posou com Rodrigo Santoro.