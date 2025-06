Marcello Antony sobre filhos trabalharem de Uber: 'Fazem muito dinheiro'

Marcello Antony, 60, revelou que foi uma decisão de seus filhos, Lucas e Louis, em trabalhar como entregador de comida na Europa.

O que aconteceu

Antony explicou que os filhos optaram por trabalhar como entregador delivery na plataforma Uber Eats, na Holanda. "Não foi uma imposição minha, de jeito nenhum. Os dois se mudaram para a Holanda e estão trabalhando de Uber Eats, de bicicleta", declarou em entrevista à revista Veja.

Ele garantiu que os filhos têm feito "muito dinheiro nessa profissão. "Portugal não é pais para fazer dinheiro. Na Holanda, o salário mínimo é 2 mil e blau. Eles fazem muito dinheiro. Eles nunca fariam isso no Brasil. Francisco, meu outro filho, é auxiliar de cozinha numa rede de comida natureba, já está quase virando chefe do staff".

O ator, que atualmente mora em Portugal com a família, deixou a TV e trabalha como corretor de imóveis de luxo no país europeu. "O mercado está agressivo, os milionários estão vindo de todo canto. Portugal se tornou lugar de moda, não só para o Brasil. As pessoas brigam [para comprar as mansões]".

Marcello Antony também disse ser "difícil" deixar Portugal para retornar às novelas no Brasil. "Acho difícil porque a coisas mudaram e, bom, depende do convite... É óbvio que o custo de me trazer daqui para lá inviabiliza as coisas. Hoje eu não faria. Só se fosse muito desafiador. Sou movido pelo desafio. Se for desafiador, a gente até abdica de algumas coisas".