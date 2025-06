Lucimar da 'Vale Tudo' de 1988 era bem diferente e ficou milionária no fim

Hoje envolvida na luta pelos direitos à pensão alimentícia de seu filho, Lucimar era bem diferente na primeira versão de "Vale Tudo", exibida na Globo em 1988, e teve um desfecho surpreendente.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Vivida por Maria Gladys, Lucimar na versão original não tinha filho. Desta vez, a faxineira é mãe de Jorginho (Rafael Fuchs), fruto da sua breve união com Vasco (Thiago Martins).

Em 1988, a doméstica simples e batalhadora encerra a trama milionária e deslumbrada. Curiosamente, ela assume um comportamento idêntico ao da temida Odete Roitman (Beatriz Segall).

Seu desfecho começa a ser traçado quando joga no bicho usando o número da sepultura de Odete. assassinada na reta final. O palpite dá certo, e ela ganha uma bolada.

Maria Gladys em 'Vale Tudo'; ao lado, a atriz Ingrid Gaigher, a faxineira Lucimar no remake Imagem: Divulgação/Globo e Fausto Prieto/Reprodução

Lucimar é assaltada e perde o bilhete premiado, mas um personagem a ajuda a recuperá-lo. Gildo, personagem que na nova versão virou Gilda (Letícia Vieira), entra em ação. Ele mobiliza contatos e consegue recuperar a bolsa com o bilhete vencedor. Com isso, Lucimar finalmente recebe o dinheiro e sua vida muda para sempre.

No último capítulo, Lucimar tem retorno triunfal após uma temporada na Argentina. Ela surge irreconhecível: penteado, roupas e atitude copiados da própria Odete. Ao lado de um amante mais jovem, ela chega esbanjando arrogância e ironia.

Só de chegar aqui, na Avenida Brasil, e ver esse monte de gente horrorosa… Ay que aburrido! Depois de ter visto a civilização em Mar del [Plata, cidade turística argentina]?! Lucimar, na primeira "Vale Tudo"

Em cenas inusitadas, a personagem escancara seu desprezo pelo país. "Ai, minha gente, eu não sei como eu vou continuar vivendo num país desse de tupiniquins e que Deus esqueceu! Só de pensar… Vocês estão o quê? Que lá é igual a isso aqui? Não! Lá é tudo muito limpo, praias limpas, gente muy elegante, falam baixo, respeitam o trânsito…", desabafa.

No fim, ela se despede: "Vocês me desculpem, mas Brasil nunca mais!". O desfecho de Lucimar entrou para a história como uma crítica bem-humorada à elitização repentina e ao deslumbramento com o exterior. Assista à sequência abaixo.