Letícia Spiller sobre envelhecimento: 'Espelho é território de conflito'

Letícia Spiller, 52, fez uma reflexão sobre envelhecimento em suas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz fez um questionamento aos seguidores. "Como tem se olhado por aí?", escreveu ela na legenda da publicação.

No vídeo, Spiller comentou sobre seu relacionamento com o espelho. "Com o tempo eu aprendi que o espelho é muitas vezes um território de conflito. Durante anos nós fomos ensinadas que a nossa beleza tinha que caber nessas molduras estreitas, delimitadas por padrões estéticos que não acolhem a passagem do tempo. Ao contrário, tentam silenciá-la, disfarçá-la e ocultá-la", disse.

Letícia refletiu sobre os padrões de beleza para mulheres com mais de 50 anos. "Esses padrões nos oprimem, nos fazem acreditar que envelhecer é um erro, uma falha. Mas hoje, com um pouquinho mais de 50 anos, e uma história inteira bordada na pele e na alma, eu me permito um outro olhar, um olhar mais livre. A beleza que me interessa hoje não é aquela que busca aprovação, mas a que nasce do cuidado, do afeto e da escolha consciente. Eu não preciso mais me encaixar, eu posso simplesmente ser", afirmou.

Ela finaliza afirmando que escolheu ser bonita do seu jeito. "A mulher que eu sou hoje é mais complexa, mas é também mais potente, mais verdadeira. O que quero dizer é que é possível construir um novo olhar sobre a beleza, mais generoso, mais honesto. Um olha que abrace, não que exclua. A beleza não está no que nos falta, mas no que a gente é e a gente é muito. Hoje eu escolho ser bonita do meu jeito, essa liberdade pra mim é o verdadeiro luxo da maturidade", concluiu.