'Daddy body' agora é sexy: que corpo é esse que atrai musa 'perfeita'

A brasileira Karol Rosalin, 25, que foi eleita a Mulher Fitness Perfeita pela revista Playboy Austrália, revelou que gosta de homens com "daddy body". "Quem não gosta de um abraço confortável? Esses homens passam uma ideia de equilíbrio e autenticidade que as mulheres buscam. Eles não têm aquela obsessão com a aparência que muitas vezes pode ser desgastante em relacionamentos", falou em entrevista à revista.

O que é 'daddy body'?

No Brasil, é popularmente conhecido como "barriga de chope". "Daddy body" significa "corpo de papai", mas ele não remete apenas aos homens que têm filhos. "Trata-se mais de um entendimento social de que qualquer pessoa na 'era pai' —entre o final dos 20 e o final dos 50 anos, mais ou menos— pode acumular peso extra na barriga", explica a Cleveland Clinic, um centro médico acadêmico sem fins lucrativos e uma das principais redes de hospitais dos Estados Unidos.

Ao chegar aos 30 anos, o metabolismo tende a desacelerar naturalmente. Se você estiver equilibrando a vida familiar ou outros compromissos, pode não ter tempo para o campeonato de basquete ou para a academia como antes. E, mesmo que você coma a mesma comida de sempre, seu metabolismo pode não se manter tão acelerado. David Brill, médico, ao portal da Cleveland Clinic

Para algumas pessoas, a "barriguinha" pode ser um sinal de que o homem não cuida da saúde. Para outras, a mesma barriga é motivo de orgulho e identificação, especialmente com outros homens da mesma faixa etária.

"Daddy body" é marcado pela barriga protuberante Imagem: Reprodução

Barriga saliente virou sexy. Segundo a influenciadora brasileira, o "daddy body" tem um "charme". "Muitas mulheres não se sentem tão atraídas por físicos superesculpidos. Eles geralmente impressionam mais no ambiente masculino, enquanto o 'daddy body' traz uma naturalidade e um conforto que valorizamos", contou ela à Playboy Austrália.

Entretanto, em mulheres, continua motivo de humilhação. Enquanto a barriga saliente pode ser algo positivo para os homens, para as mulheres representa um possível motivo para críticas e humilhação. Conforme explicação do hospital norte-americano, a reação das pessoas ao ver um homem com "daddy body" pode ser: "Ah, ele escolhe passar tempo com os filhos em vez de morar na academia. Ele é daqueles [homens] que valem a pena!". Já para as mulheres, o excesso de peso é alvo de comentários maldosos: "Será que ela algum dia vai perder o peso da gravidez?".

'Barriga de chope' pode ser alerta de saúde

O excesso de gordura na região abdominal, chamada de gordura visceral, é potencialmente perigoso para a saúde. Quando acumulada nesta região, a gordura pode impactar órgãos importantes como o fígado, o pâncreas e o intestino, prejudicando o funcionamento adequado deles. Além disso, a gordura abdominal gera um processo inflamatório crônico no organismo, responsável pelo aumento no risco de doenças cardiovasculares e até alguns tipos de câncer.

É importante ressaltar que não é necessário ser definido para ser saudável. Para garantir que seu organismo esteja funcionando adequadamente, é fundamental manter bons hábitos, praticar exercícios físicos e consultar um profissional para acompanhamento e melhorias.