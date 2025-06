Forró, sertanejo e rap agitam os 38 dias do São João de Campina Grande

O São João de Campina Grande celebra sua edição de 2025 com uma maratona de 38 dias de festa, cinco a mais do que no ano passado.

A programação na cidade paraibana, que começou em 30 de maio e vai até 6 de julho, reúne nomes diversos da música como Jorge e Mateus, Pedro Sampaio (com participação de Anitta), Joelma, Alceu Valença, Simone Mendes, Henrique e Juliano, Fagner e Sorriso Maroto no Parque do Povo, coração do evento.

Em 2024, quase 3 milhões de pessoas passaram pela festa, e a expectativa da prefeitura é superar esse número com a programação ampliada e ainda mais diversa.

O evento mistura ícones do forró tradicional — como Flávio José, Eliane, Mastruz com Leite e Alcymar Monteiro — com artistas da nova geração do piseiro e forró eletrônico, como Mari Fernandez, Tarcísio do Acordeon e Marcynho Sensação. Até o eletrônico de Alok, o rap de Matuê e o pagode romântico do Raça Negra têm espaço.

A abertura aconteceu no fim de semana passado com Luan Santana, João Gomes, Belo e Mari Fernandez. Para manter o ritmo, Wesley Safadão se apresenta nesta sexta (6).

Wesley Safadão no São João de Campina Grande em 2024 Imagem: Reprodução / Internet

Programação do São João de Campina Grande 2025

Sexta -- 06/06

Wesley Safadão

Dorgival Dantas

Rey Vaqueiro

Nathan Vinicius

Sábado -- 07/06

Xand Avião

Léo Foguete

Gegê Bismark

Karkará

Domingo -- 08/06

Natanzinho Lima

Taty Girl

Forró Pegado

Santanna

Quarta -- 11/06

Padre Nilson

Elson Júnior

Quinta -- 12/06

Alexandre Tan

Flávio José

Leonardo

Seu Desejo

Sexta -- 13/06

Simone Mendes

Projeto à Vontade

Brasas do Forró

Jefferson Arretado

Sábado -- 14/06

Joelma

Alok

Barões da Pisadinha

Ranniery Gomes

Domingo -- 15/06

Limão com Mel

Mastruz com Leite

Cavalo de Pau

Stella Alves

Quarta -- 18/06

Murilo Huff

Marcynho Sensação

Matheus Felipe

Eric Land

Pedro Sampaio com Anitta

Quinta -- 19/06

Henrique e Juliano

Ávine Vinny

Grelo

Fabiano Guimarães

Sexta -- 20/06

Fagner

Forró Real

Juarez

Amazan

Sábado -- 21/06

Alceu Valença

Zé Cantor

Os 3 do Nordeste

Fabrício Rodrigues

Domingo -- 22/06

Eduardo Costa

Eliane

Capilé

Mexe Ville

Segunda -- 23/06

Elba Ramalho

Sirano e Sirino

Guilherme Dantas

Diego Facó

Terça -- 24/06

Geraldo Azevedo

Waldonys

Ton Oliveira

Kelvy Pablo

Matuê leva o rap para Campina Grande Imagem: Wagner Meier/Getty Images

Quinta -- 26/06

Matuê

Hungria

Cavaleiros do Forró

Ramon Schnayder

Sexta -- 27/06

Nattan

Pablo

Vitor Fernandes

Luka Bass

Sábado -- 28/06

Jorge e Mateus

Zé Vaqueiro

Samya Maia

Deanzinho

Domingo -- 29/06

Bruno e Marrone

Manim Vaqueiro

Jonas Esticado

Bob Léo

Quarta -- 02/07

Marcos Freire

Quinta -- 03/07

Raça Negra

Núzio

Toca do Vale

Ramon e Randinho

Sexta -- 04/07

Sorriso Maroto

Iguinho e Lulinha

Matheus Fernandes

Fabiana Souto

Sábado -- 05/07

Japãozinho

Tarcísio do Acordeon

Márcia Fellipe

Desejo de Menina

Domingo -- 06/07

Garotinho

Alcymar Monteiro

Felipe Amorim

Henry Freitas