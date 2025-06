Fernanda Campos, ex-affair de Neymar, ganha 12 mil euros para pisotear fã

Fernanda Campos, participante de A Fazenda 16 (Record) e ex-affair de Neymar, revelou um episódio com um fã francês que lhe pagou 12 mil euros (cerca de R$ 70 mil) para realizar uma fantasia.

O que aconteceu

O fã pediu que Fernanda andasse de bota, sem meias, por um shopping durante uma hora, e depois pisasse em suas costas. Ele enxergava o processo como um "ritual de adoração".

Fernanda contou que o fã questionou seu affair com Neymar. "Ele queria sentir aonde o Neymar nunca chegou. Eu disse: 'Beijar? Ele nem teve coragem de tocar. Só olhava e imaginava".

No fundo, acho que ele queria ser pisoteado pelo Neymar também . Fernanda Campos

O pedido ainda tinha alguns detalhes, como que Fernanda usasse botas velhas, caminhasse "até suar" bem e gravasse tudo. Na sequência, o fã ficou deitado de bruços e foi pisoteado.

Fernanda falou sobre a experiência. "Ele me chamava de madame divine e chorou quando encostei o salto nas costas dele. Chorou de verdade. Disse que era a maior honra da vida dele. Eu só pensei: tem gente que paga caro por muito menos. Respeito os fetiches, já vi de tudo, mas esse realmente foi simples e inusitado".

A criadora de conteúdo revelou ainda mais fetiches que realizou com outros fãs. "Eu virei o fetiche preferido de quem tem grana e coragem. Já me pediram para andar em cima de moedas, fazer vídeo pisando em fotos de ex e até cuspir dentro de um anel de noivado."