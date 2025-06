Felipe Simas aparece fazendo pregação em igreja evangélica

Felipe Simas, 32, apareceu fazendo pregação em uma igreja evangélica.

O que aconteceu

O ator surgiu em vídeo fazendo uma nova pregação em um culto da igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Atualmente, Felipe Simas vive Danilo em "Dona de Mim" (Globo), novela de Rosane Svartman.

Nas imagens, Felipe é creditado como seminarista. "Hoje, durante o louvor, eu me senti tocado e pensei: quão mais profundo eu vou chegando, mas leve eu vou ficando e percebo que não tem outra saída. A gente não está aqui para brincar de igreja. A gente coloca muita coisa a perder quando escolhe caminhar com cristo. É verdade. É sacrifício, sim. Tem de negar muita coisa, sim. Pra gente ser o sal e a luz, a gente não vive mais pra gente mesmo", testemunhou ele.

Simas recebeu incentivo dos fãs. "Eu sempre o admirei, agora mais ainda! Que Deus abençoe e continue usando a sua voz para trazer o evangelho de Jesus ao mundo", escreveu uma seguidora nos comentários da publicação.

O artista se converteu há 10 anos e já falou sobre o assunto em várias entrevistas. "Meu papel na arte, hoje em dia - e se não fosse na arte, seria na padaria - seria apresentar Jesus com a minha vida. Antes de querer pregar para multidão, olha para a pessoa com quem está contracenando, para quem está no camarim com você e ama aquela pessoa", contou ao Hub Podcast em dezembro do ano passado.