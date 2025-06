Ex-estrela da Disney desabafa após levar tiro no rosto em festa: 'Milagre'

Christy Carlson Romano, 41, desabafou após ser atingida por um tiro no rosto no aniversário de seu marido.

O que aconteceu

A ex-estrela da série "Mano a Mana" (Disney Channel) disse que não pode contar exatamente o que aconteceu. "[Não tenho] liberdade para dizer detalhes", afirmou em um trecho do podcast "Not a Damn Chance!" divulgado hoje pela revista People.

Entretanto, ela explicou como a situação se desenrolou durante a prática de tiro ao prato no aniversário do seu marido. "Foi um tiro de espingarda disparado na minha direção por outro grupo, basicamente a menos de 60 metros, o que significa que foi muito quente e rápido", declarou.

Christy afirmou que o disparo em seu rosto não foi intencional. "Eles não foram maldosos. Não foi lesão corporal grave. Foi o que aconteceu", afirmou. "Eu me sinto muito fora de mim com isso... é muito maluco", completou.

A atriz detalhou o que sentiu no exato momento em que foi atingida. "Fiquei em choque e o que passa imediatamente na minha cabeça é: 'Que irado, eu acabei de levar um tiro'. E daí eu penso: 'Ah, agora eu vou morrer'", lembrou.

Meu marido presenciou isso e perguntou: 'Ei, você levou um tiro?'. Porque eu não gritei. Eu não fiz nada. Eu simplesmente fiquei fora de mim. Christy Carlson Romano

Diante do choque, a atriz demorou a sentir dor e só fez três perguntas na ocasião. "Eu estava coberta de sangue da minha testa... eu disse três coisas: 'Eu vou morrer? Quem vai cuidar das minhas filhas? Minha carreira acabou?'", contou.

Romano considerou a situação um "milagre científico", porque poderia ter enfrentado consequências piores. "Se minha cabeça estivesse inclinada em qualquer outra direção, eu teria ficado cega do olho direito. Ou, se eu tivesse virado minha cabeça, eu poderia ter sido atingida em um lado mais sensível do crânio e provavelmente teria morrido", revelou.

Quatro meses após o episódio, a atriz segue com estilhaços no rosto. "Ainda está no meu olho. Eu ainda tenho um fragmento na minha testa e um fragmento atrás do meu olho, que está a 1 milímetro de me deixar cega", disse ela.