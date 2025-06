Ex-Casamento às Cegas sofre acidente na cozinha e tem queimadura de 2º grau

Renata Giaffredo, 34, contou ter sofrido um acidente na cozinha de sua casa enquanto cozinhava para o marido, Alexandre Thomaz, 35.

O que aconteceu

A advogada esqueceu de tirar todo o ar da panela de pressão, que explodiu em cima dela. "Estourou uma panela de pressão aqui em casa porque fui fazer uma sopa para o Alexandre, que está doente. Ele não pode comer nada. Só coisa pastosa. Estava tudo certo, mas — coisa de grávida — esqueci de verificar se todo o ar tinha saído [da panela]. Explodiu", detalhou ela, em vídeo divulgado nos stories de seu Instagram.

Renata teve várias queimaduras de primeiro grau e outra de segundo, no topo da testa. "Meu rosto, minha mão, meu colo e meu braço estão machucados. Isso aqui [ferimento na testa] foi queimadura de segundo grau e o restante foi queimadura de primeiro grau."

Apesar do susto, o acidente não trouxe consequências graves nem para ela, nem para o bebê que espera. "Graças a Deus não aconteceu nada nem comigo, nem com o neném e nem com o Alexandre. A gente já foi ao hospital, olhei o neném e está tudo bem. Só fiquei assustada. Que sirva de alerta para todas as pessoas. Muito cuidado com panela de pressão! Poderia ter sido muito pior."

Renata Giaffredo e Alexandre Thomaz integraram o elenco do reality Casamentos às Cegas. Eles participaram da quarta temporada da atração da Netflix.