Diego Hypolito: 'Sou muito excêntrico. Me surpreendeu ser amado após o BBB'

Por onde passa no Maranhão, durante o São João da Thay, Diego Hypolito é tietado e faz questão de abraçar e tirar fotos com os fãs. O ex-atleta confidenciou, em um papo exclusivo com Splash, que não esperava receber tanto carinho do público após sua participação no BBB 25.

"As pessoas tinham uma impressão do Diego como uma pessoa séria. Por conta de ser atleta, eu sou realmente sério. Também não sou uma pessoa de discussões e brigas. No BBB, consegui me conectar comigo mesmo, lembrando sempre da questão da gentileza, educação e respeito, e fiquei surpreso pela identificação", diz ele.

Diego afirma ser uma pessoa "excêntrica": "Sou distinto da normalidade. Não pensei que tantas pessoas iriam se identificar com esse meu jeitinho perdidinho e desastrado. Me surpreendeu de forma positiva. Não esperava que seria abraçado e me sentir tão amado quanto me sinto agora".

Ainda sobre a participação no BBB, Diego conta que preferiu deixar de lado qualquer desavença dentro do programa - inclusive com Gracyanne Barbosa, com quem se afastou no confinamento. Para isso, ele escolheu não assistir nenhum episódio das edições do programa:

Semana passada eu assisti apenas ao primeiro episódio. Somente a nossa entrada. Estava na casa da Vitória [Strada] e ela quis. Mas eu tenho um motivo específico para não assistir. Não quero ter mágoa de ninguém. Prefiro deixar meu coração de uma maneira pura. Lá, cada um estava pensando no seu próprio lugar, e eu gosto de pensar em conjunto. Diego

O ex-BBB conta ainda que carrega alguns amigos do programa da Globo: "Tenho muito contato com as pessoas do quarto anos 50. O Gui, Dona Delma e Vitória são os mais próximos. Mas também falo com Vinicius e Aline. Na minha vida eu nunca carrego desafeto. O que rolou de coisas que eu discordei, deixei dentro do programa".

No São João da Thay pela primeira vez, Diego Hypolito vibra ter conhecido os Lençóis Maranhenses: "Já tinha vindo ao Maranhão, mas não consegui conhecer. Vou voltar mais vezes. Foi lindo. É único. A gente se desprende de tudo e fica apenas contemplando aquele lugar maravilhoso e grandioso".

O São João da Thay 2025 acontece hoje e amanhã, em São Luís. Com entrada gratuita, o evento deve reunir até 30 mil pessoas e terá shows de João Gomes, Pedro Sampaio, Joelma, Limão com Mel, Márcia Fellipe e J.Eskine, entre outros artistas do Maranhão.