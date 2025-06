Deborah Secco fala sobre namoro: 'Tenho me experimentado diferente'

Deborah Secco, 45, avaliou seu relacionamento com Dudu Borges, 42.

O que aconteceu

Atriz opinou sobre manter a relação afastada dos holofotes. "Estou muito feliz, muito feliz. Mas o Eduardo vive essa vida pública sempre por trás, nos bastidores. É uma escolha dele, e respeito muito", pontuou à Quem.

Artista destacou preferir cometer novos erros. "A gente vai continuar errando, não somos perfeitos, mas que a gente erre em erros diferentes. E a gente vai se transformando. Acho que hoje sou uma mulher muito diferente do que eu era dois, três anos atrás", declarou.

Deborah Secco ainda refletiu sobre repensar suas escolhas. "A gente repensa quem a gente quer ser de fato. Acho que tenho me experimentado diferente. Sei o quanto deve ser difícil [para o Dudu] se relacionar com uma pessoa pública como eu. Então, o que posso fazer para ajudar? Nessa dinâmica, ele cede um pouquinho, e eu cedo um pouquinho. Todo mundo pergunta dele e do relacionamento, mas ele é pessoa muito discreta e escolhemos viver assim."