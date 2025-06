Cristiana Oliveira rebate críticas por posar de biquíni aos 61 anos: 'Tabu'

Cristiana Oliveira, 61, rebateu críticas por postar fotos de biquíni ou com o corpo em evidência nas redes sociais.

O que aconteceu

Oliveira disse que busca compartilhar "conteúdos verdadeiros" em seu perfil, sem se importar com os críticos. "Sobre a repercussão das fotos de biquínis, ainda existe muito tabu e preconceito. Essa liberdade toda que as pessoas vendem, não sei se é 100% verdadeira. Se a gente posta alguma coisa sobre doença, corpo, emagrecimento, 'engordamento' ou uma questão de humilhação, isso ainda causa muitos comentários revelando o que as pessoas são por trás", declarou em entrevista durante participação no São João da Thay.

A atriz também apontou etarismo nos comentários sobre seu corpo. "Uma coisa que deveria ser natural, como a gente de biquíni na praia, se tiver foto de paparazzi repercute pelo corpo bonito ou feio, pela celulite... Se eu posto uma foto que acho bonita, as pessoas falam 'você está bem para a sua idade', 'como você está magra' ou 'como você engordou'. É muito doido. Eu não procuro postar com essa intenção de viralizar".

Cristiana Oliveira destacou, ainda, que é de uma outra geração em que as redes sociais não tinham tanta influência para os famosos. "Minha geração carrega algumas limitações [com internet]. Estou aprendendo aos poucos a lidar com esse universo. O que está no meu Instagram é uma parte da minha verdade".