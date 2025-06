Bruno Krupp é preso por participar de agressão de 2 homens em boate no Rio

O modelo e influenciador digital Bruno Krupp, 27, foi preso, na noite de hoje, pelo envolvimento no espancamento de dois homens em uma boate na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro, no último dia 23 de maio. Além dele, que já foi detido por matar um adolescente de 16 anos em 2022, outros três envolvidos foram detidos pela Polícia Civil.

O que aconteceu

O Ministério Público do Rio de Janeiro expediu pedido de prisão para Bruno e mais cinco pessoas por uma briga numa boate. O modelo foi preso preventivamente por incentivar os amigos a agredirem as vítimas.

Segundo a denúncia, a confusão teria iniciado dentro da boate, com trocas de olhares "com cara de ódio", e as agressões ocorreram quando os dois homens se encontraram com o grupo de amigos de Bruno Krupp no estacionamento.

Uma das vítimas alega que Krupp teria gritado para os amigos não parar com as agressões — mesmo com um dos envolvidos estar caído no chão desacordado. "Mata ele. É os capetas. Mata o gorducho. Tem que matar. Tem que matar. É os capeta. Mata esse filho da P*", teria dito o modelo.

Testemunhas da confusão entregaram vídeos para Polícia Civil com o flagrante das agressões. Nas imagens, conforme a denúncia, é possível confirmar que o homem desacordado ainda é algo de chutes, pisoes e socos na cabeça por um dos amigos do modelo.

"A investigação aponta que o ataque foi motivado por um desentendimento na casa noturna. As agressões foram registradas, e as imagens mostram a barbárie dos criminosos. Uma das vítimas já caída, desacordada, recebeu 22 pisões no rosto, e outros diversos chutes na cabeça, enquanto parte do grupo gritava para que os agressores matassem o homem, que ficou desacordado por cinco dias", diz a Polícia Civil, em nota enviada para Splash.

Três homens e a mulher foram presos durante a operação desta sexta - o casal no Rio e outros dois criminosos em São Paulo. Entre os presos, está um modelo e influenciador Bruno Krupp, que já havia sido detido por matar um adolescente de 16 anos em um atropelamento, na Barra da Tijuca.

Nos autos do processo, Bruno Krupp não possui indicação de representantes de sua defesa. Até o momento, apenas a mulher presa no caso possui um advogado.

Prisão por morte de adolescente

Em 2022, Bruno Krupp foi preso a mando da Justiça pelo atropelamento e morte do adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, 16 anos, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

No ano seguinte, o modelo conseguiu sair da Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, conhecida como Bangu 8, graças a um habeas-corpus concedido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Após ficar oito meses preso, Bruno responde pelo homicídio com dolo eventual, quando assume o risco de matar. Ele irá a júri popular pelo crime do adolescente.