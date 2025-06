Beyoncé homenageia origens negras da música country na turnê europeia de "Cowboy Carter"

Por Suban Abdulla

LONDRES (Reuters) - A cantora Beyoncé levou o "Rodeo Chitlin Circuit" para Londres ao dar início à etapa europeia de sua turnê "Cowboy Carter", homenageando as contribuições dos negros para a música country em um show de quase três horas.

A turnê "Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin Circuit" homenageia tanto os artistas negros, alguns dos quais aparecem em seu álbum Cowboy Carter, quanto os locais conhecidos como Chitlin Circuit, que ofereciam espaços seguros para os artistas negros nas sombras do período de segregação de Jim Crow.

Beyoncé, vestindo um body branco todo enfeitado com joias e calças com franjas, abriu o show de quinta-feira à noite com "American Requiem", que explora temas como dizer "adeus ao que foi" -- as garras profundamente enraizadas do racismo na música country -- e encontrar um novo caminho a seguir.

Em seguida, ela apresentou uma versão de "Blackbird" -- uma música dos Beatles que, segundo Paul McCartney, foi inspirada no movimento pelos direitos civis no sul dos Estados Unidos -- com a participação de mulheres negras emergentes na música country.

Beyoncé falou abertamente sobre não se sentir bem-vinda no gênero country, apesar de suas raízes texanas, depois de ter se tornado recentemente a primeira mulher negra a ganhar o prêmio de melhor álbum country no Grammy de 2025.

Naila Keleta-Mae, presidente da Canada Research Chair em raça, gênero e desempenho, disse que Beyoncé estava levando um "aspecto muito específico" da cultura norte-americana para a Europa.

Ao decidir se apresentar somente em Londres e Paris, Keleta-Mae afirmou que Beyoncé escolheu duas cidades com profundas conexões com a cultura negra, apontando para o carnaval de Notting Hill na capital britânica e a história do Renascimento do Harlem em Paris.

Fãs do mundo todo, vestindo trajes inspirados no faroeste, foram até a capital para a noite de abertura da série recorde de seis shows.

Carlos, 28 anos, que viajou do México, disse que a "situação política insegura nos EUA" o levou a viajar para Londres para ver Beyoncé.

Depois de terminar a turnê em Londres, a cantora de 43 anos fará três shows em Paris, um dos quais no dia de Juneteenth -- feriado que marca o fim da escravidão nos EUA.