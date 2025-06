Calça de Beyoncé cai durante show e cantora improvisa solução

Beyoncé, 43, passou por um perrengue na noite de ontem, durante a primeira apresentação da turnê Cowboy Carter em Londres.

O que aconteceu

Enquanto a cantora apresentava "I'm That Girl" no estádio Tottenham Hotspur, sua calça se soltou e caiu. Beyoncé continuou na coreografia e não esboçou reação.

Discretamente, a cantora improvisou uma dança, se abaixou e subiu a peça. Beyoncé recebeu ajuda de um dos bailarinos, que a ajudou a prender novamente a peça.

O momento de perrengue rendeu comentários nas redes. "As calças passando no RH depois do show", brincaram os fãs.

No mesmo show, Beyoncé avistou uma bandeira da Bahia no estádio e citou o estado brasileiro. "A Bahia está na casa."