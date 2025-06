Atriz de 'Renascer' entra em 'Vale Tudo' com personagem misteriosa

Samantha Jones, 27, chega em "Vale Tudo" (Globo) para viver uma personagem ligada aos mistérios de Odete Roitman (Débora Bloch).

O que vai acontecer

Na noite de ontem, o nome da atriz Samatha Jones apareceu pela primeira vez nos créditos de abertura de "Vale Tudo". Esse será o retorno da atriz às telas da Globo após viver Zinha no remake de "Renascer", em 2024.

Samantha deve viver uma personagem que tem ligação direta com o grande segredo de Odete Roitman. Ela é a neta de Nice (Teca Pereira), mulher que é frequentemente visitada pela vilã da trama.

No programa Mais Você de hoje, os apresentadores Talitha Morette e Fabricio Battaglini deram spoilers sobre a neta de Nice, que deve se chamar Ana Clara. "A neta da Nice estuda em Campinas e ela vai chegar para ajudar a avó que não está mais dando conta do serviço sozinha. Anota aí, essa menina vai ser uma pedra no sapato da Odete", disse a apresentadora. "Eu acho que tem alguma coisa a ver com o filho da Odete", completou o apresentador.

Nice (Teca Pereira) e Odete (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Outro nome que surgiu na abertura de 'Vale Tudo" é Guilherme Magon. O ator deve viver Leonardo, filho de Odete Roitman que mora escondido após um acidente de carro.

A trama envolvendo Leonardo está diferente da novela original, exibida em 1988. Na outra versão de "Vale Tudo", o jovem morreu após um acidente de carro e Heleninha (Paolla Oliveira) levou a culpa pelo ocorrido.

Odete manipulou Heleninha para que acreditasse que causou o acidente. Porém, no fim da trama, é revelado que quem dirigia o carro no momento da tragédia era a própria vilã.

Na nova versão, é provável que Leonardo esteja vivo e aos cuidados de Nice. No capítulo de hoje, veremos Odete ouvindo barulhos do filho vindo do quarto secreto da casa da empregada.

Guilherme Magon deve viver Leonardo em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Instagram

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.