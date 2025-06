Após perder 40 kg, filha de Simony exibe coxas malhadas em dia de treino

Aysha Benelli, 22, publicou nas redes sociais um registro de seu treino na academia.

O que aconteceu

A atriz compartilhou uma selfie diante do espelho, exibindo as coxas malhadas. "Já estou parecendo uma [geladeira] Eletrolux de duas portas?", brincou na legenda do post, nos stories do Instagram.

Ela publicou também um vídeo em que aparece exercitando as pernas. "50 kg no agachamento livre, buscando o máximo de amplitude", descreveu, no mesmo espaço.

Aysha Benelli é conhecida por ter vivido a gordinha Laura na versão brasileira de "Carrossel" (SBT), em 2012. Filha da cantora Simony, 48, ela perdeu 40 kg nos últimos anos apenas com dieta e exercícios.