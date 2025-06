Aos 90, estrela de 'Vale Tudo' tem Alzheimer e vive no Retiro dos Artistas

De Splash, no Rio

Iris Bruzzi, 90, vive atualmente no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Atriz veterana interpretou Eunice na primeira versão de "Vale Tudo" (1988), personagem é vivida por Edvana Carvalho no remake exibido atualmente.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Saúde e trajetória

No lar que abriga artistas idosos, atriz recebe cuidados diários e trata o Alzheimer, conta Cida Cabral, administradora do Retiro, a Splash. A doença neurodegenerativa progressiva causa a deterioração das funções cognitivas, especialmente a memória.

A casa onde vive foi reformada pelo filho da atriz, que dá total suporte à mãe, e conta com itens decorativos em sua homenagem. A atriz se mudou para o local em junho de 2024 e foi recebida com festa.

Íris Bruzzi e Edvana Carvalho como Eunice em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Em mais de 70 anos de carreira, Iris Brüzzi soma inúmeros trabalhos no teatro, cinema e televisão. Ficou conhecida como vedete nos shows de Carlos Machado e como uma das Certinhas do Lalau, de Sérgio Porto, antes de fazer novelas como "Guerra dos Sexos" (1983) e "Vale Tudo" (1988), Pecado Capital (1998). Também teve passagens pela TV Tupi e Excelsior.

Interpretou Margarida, mais conhecida como Guida Guevara em "Belíssima" (2005), de Sílvio de Abreu. Na trama global, trabalhou com sua amiga e ex-vedete Carmen Verônica, que interpretou Maria Benedita Piedade, mais conhecida como Mary Montilla. Iris havia feito a mesma personagem 24 anos antes, na novela "Jogo da Vida" (1981), também de Sílvio de Abreu.

Depois de "Belíssima", a atriz passou anos na Record. Na emissora, trabalhou em "Vidas Opostas" (2006), "Chamas da Vida" (2008), "Ribeirão do Tempo" (2010), "Máscaras" (2012), "Balacobaco" (2013) e "Pecado Mortal" (2013). Seu último projeto ficcional foi a série "Treme Treme", no Multishow, em 2020.

Outro ator da primeira versão de "Vale Tudo" também vive no Retiro dos Artistas: Marcos Oliveira, famoso pelo personagem Beiçola em "A Grande Família". Em sua estreia na TV, ele deu vida a Ângelo, o cabeleireiro de Celina (Nathália Timberg), Maria de Fátima (Glória Pires) e Raquel (Regina Duarte).

Entre os residentes atuais, estão nomes que marcaram época em diferentes expressões artísticas. A lista inclui nomes como Flora Purim e Airto Moreira, casal de músicos consagrados internacionalmente, além do lendário percussionista Robertinho Silva e do compositor Sergio Natureza, letrista de sucessos gravados por grandes nomes da MPB.

O Retiro também acolhe artistas que não ficaram sob os holofotes, mas foram importantes para o espetáculo acontecer. Iluminadores, como Manoel Peixoto e Kari Lage; figurinistas, como Suzi Soledade e Heloísa Helena; produtores, maquiadores, circenses, radialistas e artistas plásticos completam o time.

O espaço é mantido basicamente por doações da sociedade civil, incluindo artistas na ativa. Qualquer pessoa pode fazer doações pelo site da instituição. Eles também firmam parcerias —uma delas é com o Sesc. Alguns residentes também contribuem, conforme as suas condições financeiras.

Veja entrevista completa com Marcos Oliveira: