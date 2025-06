10 filmes espíritas para assistir e refletir sobre a vida e a morte

De clássicos como "O Sexto Sentido" a animações como "Soul", o espiritismo apareceu nas telonas de maneiras que você talvez não tenha percebido.

As obras são diversas e trazem uma mensagem de inspiração, fé, amor, resiliência e outros sentimentos que fazem o telespectador terminar impressionado e até tocado, dependo do filme. Abaixo, listamos algumas produções que passam uma mensagem da doutrina espírita.

1 Soul (2020)

Uma animação da Pixar que mergulha na jornada de um professor de música em busca de seu propósito, entre a vida e o além. O filme levanta questões sobre a alma, a paixão e o que realmente importa na vida. Disponível no Disney +.

2 Sombras da Vida (2017)

Um drama emocionante sobre um homem que, após a morte, se torna um fantasma e observa a vida seguir sem ele. A obra aborda temas como luto, memória e a passagem do tempo de uma forma poética e tocante. É possível alugar o filme na Apple TV+.

3 Personal Shopper (2016)

Um thriller psicológico com Kristen Stewart, que interpreta uma médium em contato com o mundo espiritual. O filme te prende do início ao fim, explorando temas como luto, comunicação com o além e a busca por respostas. A produção levanta questões sobre a vida após a morte, a comunicação com espíritos e a busca por significado. Disponível no Apple TV+.

4 Além da Vida (2010)

Dirigido por Clint Eastwood, este drama explora diferentes perspectivas sobre a morte e o contato com o além. O filme levanta questões sobre a vida após a morte, a comunicação com espíritos e a busca por significado. Também disponível no Apple TV+.

5 Ghost: Do Outro Lado da Vida (1990)

Um clássico romântico com Patrick Swayze e Demi Moore, onde o amor transcende a morte. A história emocionante e a atuação memorável de Whoopi Goldberg como médium conquistaram o público e garantiram o sucesso do filme. É possível alugar no Apple TV+.

6 Cidade dos Anjos (1998)

Um anjo se apaixona por uma mortal e precisa escolher entre a imortalidade e o amor. Este romance sobrenatural levanta questões sobre a natureza do amor, da vida e da morte, com uma trilha sonora marcante e atuações memoráveis. A obra pode ser alugada no Apple TV+.

7 Um Olhar do Paraíso (2010)

Uma jovem assassinada observa do paraíso sua família e seu assassino, buscando justiça. O filme aborda temas como luto, perda, vingança e a busca por paz, com uma estética visual marcante e atuações intensas. Disponível na Apple TV+

8 O Sexto Sentido (1999)

Um suspense psicológico que te deixa arrepiado com a história de um menino que vê pessoas mortas. O filme, com um final surpreendente, explora temas como trauma, comunicação com espíritos e a importância de enfrentar seus medos.

Bônus: duas obras menos conhecidas, mas que valem a pena

9 Protegida por Um Anjo (2006)

Uma mãe enlutada recebe mensagens do filho falecido, questionando sua sanidade e a levando a uma jornada de autoconhecimento e superação. O filme não está disponível no streaming.

10 O Mistério da Libélula (2002)

Um médico viúvo começa a receber sinais da esposa falecida através de libélulas, o que o leva a questionar suas crenças e a buscar respostas sobre a vida após a morte. Também não está disponível para streaming.

Já viu algum desses filmes? Se você curte histórias que exploram o mundo espiritual, essa lista é para você.