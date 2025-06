Viviane Araujo passa por nova cirurgia em São Paulo: 'Pela quarta vez'

Viviane Araújo, 48, passou por uma nova cirurgia hoje, em São Paulo.

O que aconteceu

A atriz operou uma hérnia umbilical pela 4ª vez. "Eu vim resolver esse assunto que é a minha hérnia umbilical. Vou operar minha hérnia pela quarta vez e é isso. Estou ansiosa aqui, um pouquinho nervosa também, mas eu sei que vai dar tudo certo", disse ela em um vídeo horas antes da cirurgia.

Viviane se mostrou otimista para os resultados do procedimento. "Eu já operei a hérnia várias vezes e ela voltou. Eu tenho certeza que dessa vez não vai voltar", afirmou.

Após a cirurgia, a equipe da artista informou que ela já passa bem. "A cirurgia da Viviane correu super bem e ela já está em recuperação! Em breve ela estará de volta por aqui juntinho com vocês", disse o perfil dela.

Viviane já rebateu críticas sobre sua hérnia umbilical no início do ano. "Tem preconceito em tudo. Eu não posso fazer nada por essas pessoas. Isso não me atinge, mesmo", declarou ela antes do Carnaval. Na ocasião, ela informou que faria o 4º procedimento após seu trabalho na novela "Volta Por Cima" (Globo).