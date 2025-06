Com Zé Felipe no quarto, Virginia posta mensagem enigmática após término

Virginia Fonseca, 26, mostrou que Zé Felipe, 27, estava em seu quarto e compartilhou uma mensagem enigmática.

O que aconteceu

Influencer filmou o ex-marido em seu quarto com o filho José Leonardo. No vídeo, postado hoje nos stories do Instagram, o caçula a chama de mamãe.

Minutos depois, a famosa publicou uma mensagem misteriosa. "Ou você perde o medo, ou você perde a chance", dizia a publicação repostada.

Virginia e Zé Felipe anunciaram a separação recentemente. Os dois se casaram em 2021 e são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.