Tom Cruise entra para o Guinness Book após saltos de paraquedas em chamas

Tom Cruise, 62, quebrou o recorde de pessoa que mais saltou de paraquedas em chamas.

O que aconteceu

O astro conquistou o feito inédito após saltar 16 vezes nessas condições. O feito foi reconhecido hoje pelo Guinness World Records. "Tom não apenas interpreta heróis de ação — ele é um herói de ação", disse Craig Glenday, editor-chefe do Guinness Book.

Os saltos de Cruise aconteceram nas filmagens de "Missão: Impossível — O Acerto Final". O ator se jogou 16 vezes de um helicóptero com paraquedas encharcados de combustível e que pegavam fogo no ar. Na sequência, ele corta os restos do dispositivo em chamas e aciona outro paraquedas reserva.

O livro de recordes destaca que nenhum ator ou dublê chegou perto da marca obtida por Tom. "Uma grande parte do seu sucesso pode ser atribuída ao seu foco absoluto na autenticidade e em ultrapassar os limites do que um ator protagonista pode fazer", opinou Glenday.

Tom Cruise coleciona uma série de cenas perigosas na sua carreira. Sempre dispensando dublês, ele já saltou de uma moto num precipício, já viveu várias sequências de queda livre e, mais recentemente, ficou pendurado na asa de um avião no mesmo "Missão Impossível 8".